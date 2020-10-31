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سياسي

«المصريين الأحرار» بالسويس يحتفل بذكرى نصر أكتوبر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:39 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار بالسويس
عائشة حسن
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عرضت أمانة حزب المصريين الأحرار بالسويس بمقرها، فيلم "الرفاعى منسى جيل بيسلم جيل"، وهو فيلم 3d وثائقى وروائى عن الشهيد البطل إبراهيم الرفاعى قائد المجموعة 39 قتال والشهيد البطل أحمد منسى قائد كتيبة ١٠٣ صاعقة، ضمن احتفالات الحزب بانتصارات أكتوبر وعيد السويس القومى الـ 47 وانتصار المقاومة الشعبية فى ملحمة 24 أكتوبر.

وذلك بحضور فريق عمل الفيلم، الذى يضم فنانين مبدعين من أبناء السويس، وبحضور البطل الفدائى عبد المنعم قناوى الملقب بـ"صقر السويس" والمؤرخ والناقد الفنى أنور فتح الباب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وإشراف عادل فاضل أمين الحزب بالسويس، وباشر تنظيم الاحتفالية رامى عبد الباسط مساعد أمانة الشباب بالمحافظة مايكل عادل أمين العمل الجماهيرى بقسم السويس.

وفى كلمة البطل الفدائى عبد المنعم قناوى بطل منظمة سيناء العربية والكاتب والمؤرخ أنور فتح الباب كشفوا عن بطولات عظيمة حدثت على أرض السويس وتجولوا بالحضور من خلال الحديث عبر نافذة تطل على العديد من القصص القصيرة التى تحمل مشاعر تلك الفترة ما بين الحزن والفرح والحب والكراهية وبين الكلام والصمت والهزيمة والنصر.

وقام الحزب بتكريم فريق العرض والبطل الفدائي وتوزيع شهادات تقدير ونسخة من كتاب الحزب "وداعا حبيبتى.. من مذكرات فدائى" للكاتبة الروائية ماريان أنور مساعدة رئيس اللجنة الأدبية بالحزب بالسويس وبمشاركة الكاتب والصحفى رأفت إدوار رئيس اللجنة الإعلامية بالحزب بالسويس، والكتاب قد نشرة حزب المصريين الأحرار فى العام الماضى وتم توزيعه مجانا على شعب السويس احتفالا بعيدها القومى.


وأكد أمين الحزب بالسويس، أن الاحتفال العام الحالي بعرض الفيلم يهدف تشجيع الشباب المبدع وإيمانا من الحزب بأهمية نشر العلم والوعى والثقافة والفن لقدرتهم على النهوض بالمجتمعات والشعوب.

وأضاف فاضل أن الشباب نجحوا فى الفيلم بتجربتهم الجديدة لتوثيق وتوصيل بطولات عظيمة للجيل الحالى عن طريق فيلم 3d مع أداء صوتى للفنانين المبدعين جمع بين بطولات الكتيبة ٣٩ قتال والبطل الرفاعى وبطولات العقيد المنسى بطريقة إبداعية وربط ابطال الماضى والحاضر حيث تناول بطولات وانتصارات حرب أكتوبر وبطولات القضاء على الإرهاب لأن البطولات لا تنتهى ليقولوا للأجيال الحالية منكم سيأتى أبطال المستقبل.

جدير بالذكر أن الفيلم بطولة بطولة الفنان يوسف نور فى دور الشهيد الرفاعى، وهو رئيس اللجنة الفنية بالحزب بالسويس والفنان أحمد هشام والفنان على عرفة، والفنان أحمد سعيد، والفنان محمد سمير، والفنان إبراهيم بخيت، ومن إخراج الفنان المبدع أحمد أمين.

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