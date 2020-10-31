خالد الطوخى يكتب: «الاستهتار».. الخطر الحقيقى فى موجة «كورونا» الثانية

ما الذى حدث للناس وغيّرهم إلى هذا الوضع الذى يصل فى كثير من الأحيان إلى حد الإهمال الذى يتسبب فى الكثير من الكوارث التى تتعلق بالإصابة بفيروس كورونا؟.. هذا التساؤل يتبادر إلى ذهنى بشكل دائم حينما أرى الناس فى الشوارع وهم يسيرون بشكل طبيعى دون أن يضع أحدهم كمامة على الوجه، مما يدفعنى على الفور للشعور بأن هناك خللًا واضحًا تسبب فى تغيير كبير فى نظرة الناس لفيروس كورونا.فبعد أن كنا نرى من قبل الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وبعد أن كانت أدوات التعقيم والنظافة شيئًا أساسيًا فى أيدى الناس فى الشوارع وأماكن التجمعات العامة، اختفت هذه الأشياء بشكل لافت للنظر، وكأن الناس قد أخذوا وعدًا من فيروس كورونا بعدم الاقتراب منهم، أو أنهم يتمتعون بمناعة طبيعية ضد الإصابة بالفيروس تدفعهم للتعامل معه بكل هذا الاستهتار والاستهانة وعدم الاكتراث بالمخاطر التى تترتب على ظهوره فى أى مكان.ذلك يحدث على الرغم من أن هناك تقارير رسمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى اقتراب ظهور موجة ثانية للفيروس الغامض سوف تقتحم دول العالم، ومن يتابع أخبار كورونا يتأكد، وبما لا يدع مجالًا للشك، أن هذه الموجة الثانية قد ظهرت بالفعل فى عدد ليس قليلًا من دول أوروبا، وفى مقدمتها بالطبع فرنسا التى أصبحنا نرى ونسمع يوميًا عن زيادة أعداد الوفيات بالآلاف نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى غالبية المدن الفرنسية.وهنا تتضح أهمية أن نستعيد مجددًا حالة الوعى التى كانت بين الناس حينما تزايدت أعداد الإصابات بالفيروس من قبل، خاصة حينما تغيرت سلوكيات الناس بشكل تام وأصبحنا نرى الكمامات على الوجوه واستخدام المنظفات بشكل لافت للنظر فى كل مكان.. والحق يقال، فإن الالتزام بتلك الإجراءات الاحترازية أثناء الموجة الأولى من الفيروس لم يأتِ من فراغ، وإنما كان نتيجة العديد من الخطوات التوعوية والتثقيفية التى حرصت عليها جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت المؤسسات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدنى.. ففى ليلة وضحاها أصبح الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أسلوب حياة للكبار والصغار على حد سواء، وكنا فى ذلك التوقيت نلمس بوضوح الالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعى وعدم المصافحة بالأيدى، ومنع أى تلامس بين الناس فى الشوارع أو فى أماكن التجمعات العامة.الأمر الذى يدفعنى للقول إننا فى أشد الحاجة الآن للمزيد من الثقافة الصحية والتوعية الحقيقية التى تستهدف فى المقام الأول نشر الوعى بين الناس، والتعريف بأخطار هذا الفيروس القاتل الذى حينما يظهر فى دولة أو مدينة أو حتى فى قرية فإنه لا يفرق بين غنى أو فقير.وهنا يظهر وبشكل قوى دور الإعلام والمؤسسات التوعوية الأخرى فى نشر الثقافة الصحية بين الناس، والتعريف بقيمة وأهمية الإجراءات الوقائية، من أجل خلق جو صحى قائم على أسس ومفاهيم حقيقية لاستقبال الموجة الثانية من كورونا بأقل خسائر ممكنة، ودون أن تتكبد الدولة أى تكلفة مادية، كما حدث فى الموجة الأولى التى تركت وراءها الكثير والكثير من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والكل يعلم أنه لو لم تكن الدولة قد اتخذت منذ عدة سنوات الإجراءات الاقتصادية القاسية ما كانت استطاعت أن تستوعب تداعيات أزمة فيروس كورونا، وهذا أمر يعلمه الجميع، وعلى وجه الخصوص المؤسسات المالية العالمية التى ترصد فى تقارير موثقة لها كيف أن الفيروس ترك آثارًا مدمرة على العديد من اقتصاديات الدول الكبرى، وهنا فإننا نحمد الله على أن الدولة تمكنت من استيعاب آثار أزمة كورونا بشكل كبير فى الموجة الأولى، حيث لم تتوقف عجلة الإنتاج والتنمية، بل إننا خرجنا من هذه الأزمة ونحن أكثر عزيمة وإصرارًا على مواصلة طريق التنمية، وهو ما نلمسه بوضوح فى الكثير من المشروعات القومية الكبرى التى يجرى تنفيذها الآن فى كل مكان على أرض مصر.. وهنا، فى تقديرى الشخصى، يتجلى بوضوح الدور الأساسى الذى ينبغى أن يقوم به المواطن خلال الفترة المقبلة، بحيث يجب أن يكون على قدر المسئولية وأن يبدأ كل شخص بنفسه، وبالتالى فإنه سوف يؤثر وبشكل مباشر فى أسرته، ومن ثم فإن ذلك سينعكس على المجتمع المحيط به إلى أن يصل التأثير فى المجتمع ككل.وحينما أقول إن المواطن تقع عليه مسئولية كبيرة، فإننى أعى جيدًا ما أقول، وهو أن يتمتع المواطن بوعى حقيقى وبقناعة تامة بضرورة الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية، وأن يستخدم الكمامة على وجهه، وأن يغير من سلوكياته ويحرص على استخدام المطهرات وأدوات التعقيم كما فعل من قبل أثناء الموجة الأولى من كورونا. فلو لم يكن المواطن على هذا النحو من الحرص وترك حالة اللامبالاة والاستهتار، فإننا نكون على وشك الدخول فى كارثة حقيقية، لأنه كما قلت من قبل حينما يصل الفيروس إلى أى مكان، فإنه لا يرحم ولا ينتظر لحين الأخذ بالاحتياطات خاصة بعد فوات الأوان.فالإصابات تأتى بشكل مباغت، وأعداد الوفيات تتوقف نسبتها على مدى التزام المجتمع بالإجراءات الوقائية، فكلما قل الالتزام بها زادت أعداد الوفيات، وكلما كانت المناعة ضعيفة ارتفعت نسبة الإصابة بهذا الفيروس.وحتى نضع النقاط على الحروف، فإننا ينبغى أن نضع أولًا فى الاعتبار مسألة فى غاية الأهمية، وهى أن الدولة وبعد ما تكبدته من خسائر فى الموجة الأولى من كورونا فإنها لن تكون قادرة على الاستمرار فى تقبل المزيد من الخسائر، وهو ما يضع على عاتق المواطن مسئولية أن يحمى نفسه ودون أن يكلفه هذا الأمر أى شىء يذكر. فالمسألة أولًا وأخيرًا تعتمد على تغيير بعض السلوكيات الخاطئة، خاصة السلوكيات التى تنم عن جهل بخطورة كورونا، وعدم وجود وعى حقيقى بأنه بأقل الوسائل نستطيع أن ننتصر على هذا الفيروس، وأن نبتعد عن مرمى الإصابة به.. فبقليل من المطهرات نبنى حاجزًا بيننا وبين كورونا، وبتغيير فى السلوك، يتمثل فى الالتزام بارتداء الكمامة فى كل مكان، يصبح كورونا مجرد اسم فقط نقرأ عنه ونسمع عنه دون أن يصل إلينا أو يقتحم حياتنا بالشكل القاسى الذى عشناه من قبل مع ظهور الموجة الأولى التى تسببت فى إرباك حياتنا الاجتماعية بالكامل، وحولت الناس إلى مجرد أسرى داخل البيوت.لذا، فنحن بالفعل نستطيع التصدى للموجة الثانية لكورونا دون أن يحدث لنا ما حدث خلال الفترة الصعبة والقاسية على الجميع.. والحق يقال، هناك الكثير والكثير من الأشياء التى نمتلكها والتى لن تكلفنا أى شىء، وعلى الرغم من ذلك فهى كفيلة بمواجهة الفيروس بكل شجاعة، وأبرز هذه الأشياء ما نمتلكه من قوة إيمان وعزيمة صادقة تكمن بداخلنا ونستدعيها فى أوقات الشدائد، وهى الطاقة الإيجابية التى يمنحنا إياها الاقتراب من الله، سبحانه وتعالى، فمهما كانت الديانة، مسلمًا أو مسيحيًا، فالله، عز وجل، فى كتبه السماوية يحض الناس على مكارم الأخلاق، وبالطبع فإنه من مكارم الأخلاق أن نحرص على نظافتنا، وأن نحمى بعضنا البعض، وألا نكون سببًا فى إزعاج الآخرين، وبالطبع فإن كل تلك الصفات الحميدة التى تحض عليها الأديان السماوية يمكننا ترجمتها بشكل عملى فى تلك الإجراءات والاحتياطات الوقائية المطلوب اتباعها لمواجهة كورونا، سواء كان ذلك فى موجته الأولى أو فى الموجة الثانية التى أصبحت على الأبواب، ومن هنا تبدو بوضوح أهمية التمسك بما تحض عليه الأديان السماوية من مبادئ سمحة تتعلق بالنظافة وحسن الخلق.