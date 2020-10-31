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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

659 حالة إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:40 م
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
وكالات
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سجلت ماليزيا 659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت مقارنة بعدد إصابات بلغت 799 أمس الجمعة، بحسب بيان وزارة الصحة الماليزية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه لم تكن هناك وفيات جديدة، وأن جميع الحالات باستثناء واحدة هى نتيجة لإصابات محلية.

وجاء النصيب الأكبر من الحالات في ولاية صباح بعدد إصابات بلغ 529 بينما بلغ العدد في ولاية سيلانجور 55 حالة.

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