1673 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

أعلنت وزارة الصحة في جورجيا، اليوم السبت، أنها سجلت 1673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 38 ألفا و936 حالة.ونقلت صحيفة "جورجيا توداي" على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أن: عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 12 ألفا و691 حالة بعد تسجيل 2881 حالة تعاف جديدة.وبلغت حصيلة الوفيات 307 أشخاص بعد تسجيل 22 حالة وفاة، بينما توجد 15 ألفا و938 حالة نشطة في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.