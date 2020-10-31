تفاصيل أول اجتماع لنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

عقد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ فكري عبدالسلام، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، اجتماعًا اليوم، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة وتشكيل هيئة المكتب، في أول اجتماع بعد انتخابات النقابة الفرعية التي أجريت الأربعاء الماضي.وخلال الاجتماع تم اختيار كل من رامي ياسين وعمرو حافظ وكيلين للمجلس والسيد سعيد سكرتير عام للنقابة الفرعية وهاني العوضي أمينًا للصندوق.يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين بالإسكندرية أعلنت عن فوز الكاتب الصحفي فكري عبدالسلام مدير مكتب الأهرام بالإسكندرية بمقعد نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وفوز رامي ياسين وبسمة الشحات وهاني العوضي بمقاعد أعضاء النقابة الفرعية.وتقدم لمنصب النقيب عمرو حافظ محمد محمد «الجمهورية»، فكرى عبدالسلام أبوضيف «الأهرام»، معوض رياض معوض محمد «الأحرار»، ولعضوية المجلس الزملاء: أميرة فتحي السيد جابر طلبه «الوفد»، بسمة الشحات السعيد عبداللطيف «الديار»، جمال مجدي عبدالقادر محمد «الجمهورية»، حسن محمود عبدالرحيم أبوشقرة «الميدان»، رامي حمدي علي ياسين «الأهرام»، شوكت سعد فرج عبدالموجود «الجمهوري الحر»، طارق فوزي عبدالحميد الفرماوي «المصري اليوم»، عزت محمد أحمد السمري «الجمهورية»، عصام سعيد محمد صبري «أخبار اليوم»، فهمي أحمد سيد أحمد سليمان «ميدان الرياضة»، هاني العوضي إبراهيم مصطفى «التحرير».