انقطاع الكهرباء عن بورفؤاد وأجزاء من بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم، انقطاع التيار الكهربائي بشكل جزئي وعن بورفؤاد بالكامل، وساد الظلام كل أحياء المدينة، وسط حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي.وقال المهندس جمال صديق، مدير عام التشغيل بشركة الكهرباء ببورسعيد، إن انقطاع الكهرباء عن المدينة الساحلية جاء نتيجه عطل مفاجئ في محطة الرسوة العمومية.وأضاف «صديق»، في تصريحات خاصة بـ«الدستور»، أن طوارئ الكهرباء تعاملت مع الموقف خلال 20 دقيقة من انطفاء الكهرباء عن المدينة، وجارٍ الإصلاح وسيتم عوده التيار تدريجيًا.ولفت مدير عام التشغيل إلى أن العطل لم يؤثر على شركات رفع المياه، نظرًا لسرعة التحرك وإصلاح العطل في الحال، مشيرًا إلى أن العطل محدود، وتمت السيطرة عليه وإعادة التيار الكهربائي في وقت سريع.