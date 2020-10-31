بريطانيا تكسر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا

تجاوزت بريطانيا، اليوم السبت، عتبة مليون إصابة مسجلة بفيروس كورونا وسط ارتفاع حاد للوفيات جراء الجائحة في البلاد.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21915، ليصل إلى مستوى 1011660 حالة.