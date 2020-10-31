الإمارات تنظم أول حفل زفاف جماعي بمشاركة 100 عريس

نظمت وزارة تنمية المجتمع في الإمارات أول عرس جماعي افتراضي، بمشاركة 100 عريس من أبناء الوطن تحت عنوان "العرس الجماعي الافتراضي.. فرحة أبناء الإمارات".وجرى تنظيم العرس الجماعي الافتراضي في 5 مواقع على مستوى الدولة وفي وقت متزامن، بواقع 20 عريسا في كل حفل.وتهدف هذه البادرة الاحتفالية التنموية لـ"تعزيز نهج وتجربة الأعراس الجماعية في دولة الإمارات، والتي أثبتت نجاحها لما تمثله من ظاهرة وطنية يحتذى بها في تكريس مبادئ وتقاليد أصيلة في المجتمع، وتسهم في خفض تكاليف الزواج لمصلحة بناء أسرة مستقرة".وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في رسالة خاصة وجهها إلى العرسان: "أحب أبارك لجميع أبناء الوطن هذا العرس الجماعي.. أحب أبارك لأهلكم.. وأصحابكم.. وأقاربكم جميعًا.. والإمارات دائما في أفراح.. وإنجازات.. وخير".أضاف: البساطة في الأعراس هذي سر البركة.. وأنا أتمنى أنه دايما يكون فيه بساطة وتيسير في هذي الأمور.. هذي وصية الشيخ زايد الله يرحمه لنا جميعا".واختتم رسالته قائلًا: "الله يديم الخير والبركة والنعمة عليكم وعلى شعبنا الكريم".وأقيم العرس الجماعي الافتراضي تحت شعار "فرحة أبناء الإمارات"، في ظل إجراءات وقائية وتدابير احترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19"، في 5 مواقع على مستوى الدولة، وتضمن العرس فعاليات احتفالية متنوعة جرى تنظيمها "عن بعد"، والتي رسمت الفرحة على وجوه الكثيرين على امتداد إمارات الدولة، وعكست التلاحم والترابط بين القيادة والشعب في هذه الظروف الاستثنائية.وتم تنظيم العرس الجماعي لمواطني أبوظبي في نادي ضباط الشرطة بمدينة العين، وللعرسان من دبي في قاعة البيت متوحد بمنطقة الورقاء، وللعرسان من الشارقة وعجمان في مجلس ضاحية مويلح بالشارقة، ولأبناء رأس الخيمة وأم القيوين في قاعة البيت متوحد بإذن في رأس الخيمة، وللعرسان من إمارة الفجيرة في قاعة البستان.