بعد حبسه عامين.. قصة اتهام حمو بيكا بسب وقذف هاني شاكر

بداية القصة.. بلاغ لنيابة الدخيلة

سبب الواقعة

حمو بيكا يقتحم نقابة الموسيقيين

حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر

هاني شاكر يطالب بمعاقبة حمو بيكا

قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.وترصد الدستور في السطور التالية التفاصيل الكاملة للقضية.فى نهاية العام الماضى تقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر، ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وإن "بيكا" يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، وأخذ أقواله في واقعة سب وقذف هاني شاكر ونقابة الموسيقيين أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فني، وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه.واتخذت نقابة الموسيقيين بناء على توجيهات النقيب هاني شاكر قرارا بمنع "بيكا" من مزاولة الغناء أو إحياء حفلات منذ بداية ظهوره، وبالفعل أوقفت أول حفلة له العام الماضي بالإسكندرية لانتحاله صفة "مطرب" بدون ترخيص من النقابة.وتوالت محاولات بيكا في إقامة حفلات فى عدد من المحافظات، وكذلك عدد من البلدان العربية والغربية وجميعهم تنتهي بالفشل بسبب منع نقابة الموسيقيين له.الأمر الذي جعل "بيكا" يذهب إلى مقر نقابة المهن الموسيقية ويُقال إنه اقتحمها اعتراضا على رفض منحه تصريح بالعمل لإقامة حفل بمحافظة دمياط، وكان ذلك في نوفمبر الماضي.وبعد مرور عدة أيام، نشر "حمو بيكا" مقطعا آخر يعتذر فيه للفنان هاني شاكر، مرددًا: "أنا أخوك الصغير وخدنا تحت جناحك"فيما تحدث الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، مع إحدى البرامج عن أزمة حمو بيكا قائلا: "لابد من معاقبته ومحاسبته عما صدر منه، أخرجته العام الماضي من السجن، فهل هذا رد للجميل، أنا لست ضد الموسيقى أنا ضد الكلمات".