رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة»: نسبة حجز حفلات «الموسيقى العربية» تجاوزت 70%

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:40 م
محمد منير
محمد منير
أ.ش.أ
طباعة
قال محمد منير، المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، إن نسبة الحجز في الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقرر افتتاحه غدًا الأحد، تجاوزت الـ 70% حتى الآن، مؤكدا أن نسبة الحجز في أوبرا الإسكندرية تخطت 85%.

أضاف منير، في تصريحات السبت، أن استعدادات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام هذا العام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تجري على قدم وساق، لافتًا إلى أن مسرح النافورة يتسع لأكثر من 1000 مشاهد.

وأكد التزام دار الأوبرا المصرية بقرارات مجلس الوزراء بعودة الأنشطة الثقافية بطاقة استيعابية 50% من الجمهور، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى، قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور.

أوضح «منير» أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا؛ لمتابعة سير العمل خلال أيام المهرجان الذي يقام على مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ومعهد الموسيقى العربية.

وتابع: أن فعاليات المؤتمر ستقام بدءًا من الاثنين المقبل من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد كبير من الباحثين العرب لمناقشة أزمة كورونا وتأثيرها على الأنشطة الثقافية والفنية في العالم العربي.

وعن مسابقة مهرجان الموسيقى العربية، أكد المتحدث الإعلامي أنه تقدم لمسابقة الغناء للشباب 90 شابًا وفتاة، وأسفرت التصفيات عن مشاركة 63 منهم، أما مسابقة الأطفال تقدم لها 27 طفلًا، ومسابقة التشيللو تقدم لها 5 عازفين، كما تقدم لمسابقة الأغنية الجديدة 35 أغنية.

وأضاف: أن المسرح تم تشييده بطراز عربي بخلفية دار الأوبرا المصرية التي تعد أهم قلعة للثقافة والفنون في الوطن العربي، مؤكدا أنه تم أيضًا تصميمه باستثمار طويل الأجل وفقًا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لإقامة الحفلات والمهرجانات في ظل جائحة كورونا، واستخدامه لتنمية مواهب دار الأوبرا المصرية.

وأوضح أنه سيتم إصدار نشرة يومية طوال أيام المهرجان تضم حوارات مع الفنانين المشاركين والمسئولين عن المهرجان، كما سيتم عرض الفعاليات على الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا ووزارة الثقافة.

ومن المقرر أن تتواصل حفلات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، الإسكندرية، ودمنهور، وتضم 29 حفلًا غنائيًا موسيقيًا بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هى مصر، لبنان، الأردن، العراق، وتونس.

موضوعات متعلقة

فرنسا.. الكاهن المصاب فى إطلاق النار يونانى الجنسية وهو بحالة خطيرة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

كورونا يقضى على حاسة ثالثة بعد الشم والتذوق

«مكنتش عارف بعمل إيه».. كهربائى يعترف باغتصاب ابنته «12 عامًا»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا

image description

عمر خيرت يتألق فى حفل عالمى فى مركز المنارة

image description

طلاب دمياط يحتفلون بالمولد النبوى

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

«عدم الاستقرار دمار للدولة».. رسائل السيسي من شرم الشيخ

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

تحديد هوية الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

ولاية الشمس المشرقة.. من هنا يعبر الفائز برئاسة أمريكا

التمارين الرياضية الشاقة قد تؤدى إلى تخلف عقلى

أعراض الاكتئاب المتعددة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

«فنانة محجبة حاولت دفعي لاعتزال الفن».. اعترافات سعاد حسني حول التوبة

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

«الثقافة»: نسبة حجز حفلات «الموسيقى العربية» تجاوزت 70%

روايات نجيب محفوظ في ندوةٌ بالثقافة العراقية

«فى جو من الندم الفكرى».. جديد عبدالفتاح كيليطو عن «المتوسط»

فى ذكراه.. حمدى قنديل ترك الطب بسبب «قلم رصاص»