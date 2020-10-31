«الثقافة»: نسبة حجز حفلات «الموسيقى العربية» تجاوزت 70%

قال محمد منير، المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، إن نسبة الحجز في الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقرر افتتاحه غدًا الأحد، تجاوزت الـ 70% حتى الآن، مؤكدا أن نسبة الحجز في أوبرا الإسكندرية تخطت 85%.أضاف منير، في تصريحات السبت، أن استعدادات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام هذا العام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تجري على قدم وساق، لافتًا إلى أن مسرح النافورة يتسع لأكثر من 1000 مشاهد.وأكد التزام دار الأوبرا المصرية بقرارات مجلس الوزراء بعودة الأنشطة الثقافية بطاقة استيعابية 50% من الجمهور، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى، قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور.أوضح «منير» أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا؛ لمتابعة سير العمل خلال أيام المهرجان الذي يقام على مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ومعهد الموسيقى العربية.وتابع: أن فعاليات المؤتمر ستقام بدءًا من الاثنين المقبل من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد كبير من الباحثين العرب لمناقشة أزمة كورونا وتأثيرها على الأنشطة الثقافية والفنية في العالم العربي.وعن مسابقة مهرجان الموسيقى العربية، أكد المتحدث الإعلامي أنه تقدم لمسابقة الغناء للشباب 90 شابًا وفتاة، وأسفرت التصفيات عن مشاركة 63 منهم، أما مسابقة الأطفال تقدم لها 27 طفلًا، ومسابقة التشيللو تقدم لها 5 عازفين، كما تقدم لمسابقة الأغنية الجديدة 35 أغنية.وأضاف: أن المسرح تم تشييده بطراز عربي بخلفية دار الأوبرا المصرية التي تعد أهم قلعة للثقافة والفنون في الوطن العربي، مؤكدا أنه تم أيضًا تصميمه باستثمار طويل الأجل وفقًا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لإقامة الحفلات والمهرجانات في ظل جائحة كورونا، واستخدامه لتنمية مواهب دار الأوبرا المصرية.وأوضح أنه سيتم إصدار نشرة يومية طوال أيام المهرجان تضم حوارات مع الفنانين المشاركين والمسئولين عن المهرجان، كما سيتم عرض الفعاليات على الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا ووزارة الثقافة.ومن المقرر أن تتواصل حفلات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، الإسكندرية، ودمنهور، وتضم 29 حفلًا غنائيًا موسيقيًا بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هى مصر، لبنان، الأردن، العراق، وتونس.