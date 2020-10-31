راعي كنيسة بالإسكندرية: حرية التعبير لا تعني الأذى

شاركت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في احتفالية المولد النبوي التي نظمتها مؤسسة التربية الاجتماعية لرعاية البنين بالإسكندرية اليوم السبت، بحضور قيادات دينية إسلامية ومسيحية.وقال القس مينا حلمى، راعى كنيسة يسوع الملك الأسقفية بالإسكندرية: "إننا في أشد الحاجة للتكاتف والتضامن الإنساني مسلمين ومسيحيين مهنئًا المسلمين باحتفالات المولد النبوي الشريف".أضاف حلمي، في بيان نقلته الكنيسة السبت: لا نقبل أي أذى يحدث لأي إنسان تحت مسمى حرية التعبير فلا بدّ أن تتسم هذه الحرية بالمسئولية ولا تتعدى لإيذاء مشاعر الآخرين".فيما قال محمد الخطيب، أستاذ الشريعة والدعوة بجامعة الأزهر، إننا نحتاج إلى قدوة حسنة نقتدي بها، فخير قدوة الرسل والأنبياء، مضيفًا: "نحتاج أن نقدم للغرب ما لا يعلموه عنا من تسامح ومن قيم إسلامية لأننا لا نقدم للغرب إلا صورًا من التطرف والعنف".بينما أعرب أيمن محمود مدير المؤسسة عن اعتزازه بحضور الكنيسة الأسقفية كشريك فى تقديم كثير من المبادرات داخل المؤسسة ضمن فعاليات مشروع معا من أجل تنمية مصر تضمن الحفل تلاوة القرآن من أحد أطفال المؤسسة، تلاه فقرة غنائية من كورال الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسنى معاون.وهنأ الدكتور منير حنا جموع المسلمين بالمولد النبوي وقال فى تهنئته: نصلي لكي يعيد الله هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الله قادة بلادنا لما فيه الخير لمصر الحبيبة.