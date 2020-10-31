رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

دار إفتاء الأردن تحرم على مصابي كورونا مخالطة سائر الناس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:21 م
دار إفتاء الأردن
دار إفتاء الأردن
وكالات
طباعة
أكدت دائرة الإفتاء العام في الأردن أن المصاب بمرض معد كفيروس كورونا، أو يشتبه بإصابته به، يحرم عليه مخالطة سائر الناس، حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى والمرض إليهم.

وأشارت الدائرة في بيان اليوم السبت، إلى أن النبي محمد أمر بالحجر الصحي عند وجود الطاعون الذي هو وباء معد، فقال: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْه".

وأكد البيان أن النهي الوارد في الحديث النبوي حمله العلماء على التحريم، أي تحريم الدخول في البلد الذي وقع فيه الوباء (الطاعون) وتحريم الخروج منه.

وبين أنه يقاس كل وباء معد مثل كورونا على الطاعون، فلا يحل للمصاب به أن يخالط غيره من الناس، لأن ذلك يتسبب بإلحاق الضرر بهم، والنبي بيَّن حرمة إلحاق الضرر بالآخرين فقال: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ".

كما حرمت دائرة الإفتاء العام في الأردن على المصاب بالمرض المعدي أن يصلي في المسجد، أو أن يخالط الناس في أماكن تجمعاتهم، و"يعتبر آثمًا إن فعل ذلك، فإذا كانت رائحة البصل والثوم تسقط الجماعة عن المكلف، فكيف بمرض معد قد يؤدي إلى الأذى أو الوفاة".

موضوعات متعلقة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

وفاة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام «القومى للمرأة» الأسبق

الأوقاف تقرر إعفاء وكيل مديرية القاهرة وإمام الحسين

كورونا يقضى على حاسة ثالثة بعد الشم والتذوق

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا

image description

عمر خيرت يتألق فى حفل عالمى فى مركز المنارة

image description

طلاب دمياط يحتفلون بالمولد النبوى

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

«عدم الاستقرار دمار للدولة».. رسائل السيسي من شرم الشيخ

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

تحديد هوية الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

ولاية الشمس المشرقة.. من هنا يعبر الفائز برئاسة أمريكا

التمارين الرياضية الشاقة قد تؤدى إلى تخلف عقلى

أعراض الاكتئاب المتعددة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

«فنانة محجبة حاولت دفعي لاعتزال الفن».. اعترافات سعاد حسني حول التوبة

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

«الثقافة»: نسبة حجز حفلات «الموسيقى العربية» تجاوزت 70%

روايات نجيب محفوظ في ندوةٌ بالثقافة العراقية

«فى جو من الندم الفكرى».. جديد عبدالفتاح كيليطو عن «المتوسط»

فى ذكراه.. حمدى قنديل ترك الطب بسبب «قلم رصاص»