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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العراق: لدينا روابط قوية مع الشعب المصري تدفع للارتقاء بالتعاون

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:32 م
مصطفى الكاظمي و مدبولي
مصطفى الكاظمي و مدبولي
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أكد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقى، أن الشعب المصري تربطه بالعراق روابط تاريخية قوية وعميقة، تدفع الجانبين إلى العمل من أجل الارتقاء بالتعاون بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ليس فقط لأن ذلك يصب في مصلحة البلدين، ولكن أيضًا لأنه أمر أساسي لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، وإعادة التوازن للمنطقة، مؤكدًا أن شراكة مصر والعراق حجر الأساس في هذا التواصل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء العراقى، بمقر مجلس الوزراء العراقى، والذي استهله الكاظمي، بالترحيب بنظيره المصري في بلده الثاني، متمنيا تكرار الزيارة، وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر العزيز.

وأشار الكاظمي إلى أن حكومته تولي أهمية قصوى للجنة العراقية المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت اجتماعا مهما لها في عمان في شهر أغسطس الماضي، معربًا عن التطلع لأن يتطور هذا التعاون الثلاثي إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خصوصًا في ظل هذه الظروف والتحديات الكبيرة، التي نواجهها، جراء جائحة فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها.

كما أعرب رئيس وزراء العراق عن تطلع بلاده إلى زيادة التواصل والتنسيق بين المؤسسات التعليمية، والثقافية، والدينية، بين البلدين، والعمل معًا من خلال هذه المؤسسات، لتحقيق هدفنا المشترك في إشاعة الوسطية ومكافحة الإرهاب والتطرف، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة، والتطلع للعمل بشكل سريع مع مصر لتطوير سبل التعاون بين البلدين والارتقاء بها، لخدمة شعوبنا.

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