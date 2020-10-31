«عدم الاستقرار دمار للدولة».. رسائل السيسي من شرم الشيخ

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية، وعدد من المشروعات القومية الأخرى، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحية، وعدد من المسئولين والوزراء وكبار رجال الدولة.





وشملت افتتاحات الرئيس "مطار البردويل الدولى، طريق النفق– رأس النقب، محطة تحلية مياه البحر بالعريش، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة الطور، التجمع التنموى أبورصاصة، التجمع التنموى بالنثيلة، وتجمع طيبة التمد".





كما افتتح الرئيس جامعة الملك سلمان، وفرع الجامعة في مدينة رأس سدر، ومتحف شرم الشيخ.





وأدلى الرئيس السيسي، خلال افتتاحه هذه المشروعات، بعدد من التصريحات، نرصد أبرزها في التالي:







