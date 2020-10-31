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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان ومنظمة الهجرة يبحثان سبل التعاون المشترك

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:09 م
وزير الصحة السوداني
وزير الصحة السوداني
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بحث وزير الصحة السوداني المكلف الدكتور أسامة عبدالرحيم، مع المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية أنطونيو فوترينو، سُبل التعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما تقديم الدعم الصحي للمهاجرين والنازحين عبر نقاط العبور، وكذلك دعم خطط الحكومة للاستجابة للطوارئ الصحية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم السبت، أن وزير الصحة التقى مع المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية في جنيف، بحضور مندوب السودان الدائم بجنيف السفير علي بن أبي طالب.

وأوضحت أن اللقاء تناول كيفية دعم المنظمة لخطط الحكومة الانتقالية الرامية للاستفادة من المهاجرين السودانيين خاصة الكوادر الصحية، في ضوء زيارة وفد المنظمة قريبًا للخرطوم؛ لبحث طلب الحكومة الانتقالية، وتقديم برامج لتعظيم استفادة السودان من خبرات ومعارف المهاجرين السودانيين.

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