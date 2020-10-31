رئيس شئون الحرمين يدعو المعتمرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية فى الحرم

دعا الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، المعتمرين القادمين من الخارج، للتقيد بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وذلك تزامنًا مع المرحلة الثالثة من موسم العمرة.وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن رئاسة المسجد الحرام تعمل على تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية والإرشادية والتوجيهية لضمان أداء المعتمرين والمصلين لعبادتهم بكل يسر وسهولة، وذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية.وأكد الشيخ السديس على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس "كورونا"، وذلك انطلاقًا من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو للحفاظ على النفس البشرية ودرء المفاسد وجلب المصالح.