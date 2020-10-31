اليونان تفرض حظرًا ليليًا للتجوال لمكافحة كورونا

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يتم فرض حظر ليلي للتجوال في البلاد، وذلك مع سعي الحكومة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا.وهذه هي أحدث جولة من القيود التي تعتزم حكومة أوروبية إعلانها، بينما تحاول القارة التصدي لموجة ثانية من المرض الذي يهدد بإرباك أنظمة الرعاية الصحية.وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان عبر الفيديو: "بعد مرحلة طويلة من الاستقرار، يتزايد عدد الحالات في بلادنا بشكل كبير.. ويحذر علماؤنا من أن الجائحة ستهز قريبا قدرة نظامنا الصحي على تحملها".ومن المقرر أن يدخل حظر التجوال الذي يبدأ من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (2000 إلى 0300 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، في نفس اليوم الذي سيصبح ارتداء الكمامات فيه إلزاميا في عموم البلاد.وسيتم تحديد المناطق التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بالمرض بأنها "مناطق حمراء"، حيث سيتم إغلاق المطاعم والحانات والأنشطة الثقافية والأنشطة الترفيهية.