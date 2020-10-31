رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تفرض حظرًا ليليًا للتجوال لمكافحة كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:01 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
وكالات
طباعة
أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يتم فرض حظر ليلي للتجوال في البلاد، وذلك مع سعي الحكومة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا.

وهذه هي أحدث جولة من القيود التي تعتزم حكومة أوروبية إعلانها، بينما تحاول القارة التصدي لموجة ثانية من المرض الذي يهدد بإرباك أنظمة الرعاية الصحية.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان عبر الفيديو: "بعد مرحلة طويلة من الاستقرار، يتزايد عدد الحالات في بلادنا بشكل كبير.. ويحذر علماؤنا من أن الجائحة ستهز قريبا قدرة نظامنا الصحي على تحملها".

ومن المقرر أن يدخل حظر التجوال الذي يبدأ من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (2000 إلى 0300 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، في نفس اليوم الذي سيصبح ارتداء الكمامات فيه إلزاميا في عموم البلاد.

وسيتم تحديد المناطق التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بالمرض بأنها "مناطق حمراء"، حيث سيتم إغلاق المطاعم والحانات والأنشطة الثقافية والأنشطة الترفيهية.

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

«أبحاث ولا امتحانات».. طرق التقييم من الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

الصور

image description

طلاب دمياط يحتفلون بالمولد النبوي

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

أول جراحة لزراعة الكبد بمستشفى في أسيوط بعد انتهاء تخصيصها للعزل

image description

تستمر 6 أيام.. طوارئ في أسيوط استعدادا لموجة طقس سيئ

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

أسامة طه .. أول طبيب يطبق تجربة «الكبسولة الذكية» وينشئ مركزًا خاصًاً لتمكين المريض من المتابعة عن بُعد

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

التمارين الرياضية الشاقة قد تؤدي إلى تخلف عقلي

أعراض الاكتئاب المتعددة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

«حِكَمُ النبي محمد» للفيلسوف ليو تولستوي

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

«فنانة محجبة حاولت دفعي لاعتزال الفن».. اعترافات سعاد حسني حول التوبة

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

فى ذكراه.. حمدى قنديل ترك الطب بسبب «قلم رصاص»

مهرجان «طنطا الدولى للشعر» يواصل أنشطته لليوم الثانى

«جلدة وقاطع وقيحة».. مفردات «البخل» في الحارة المصرية

«في جو من الندم الفكري».. جديد عبد الفتاح كيليطو عن «المتوسط»