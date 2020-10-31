مقتل عشرات الحوثيين بغارات للتحالف فى اليمن

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، مقتل عشرات الحوثيين، بغارات جوية للتحالف العربي، في محافظة صعدة، شمال البلاد.وذكر الجيش اليمني في بيان بأن "مقاتلات التحالف العربي، نفذت سلسلة غارات جوية مركزة استهدفت تجمعات وآليات حوثية في وادي الأشر، بمديرية الصفراء في محافظة صعدة".وأفاد الجيش بأن "الغارات الجوية أدت إلى تدمير عربات وأطقم حوثية، علاوة على مصرع العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية كانت على متن الآليات".ولفت الجيش إلى أن مقاتلات التحالف العربي، تستمر في رصد وتنفيذ ضربات جوية مركزة، مستهدفةً العديد من مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في مديريات مختلفة من المحافظة التي تعد أهم معاقلها.وخلال الفترة القليلة الماضية، تصاعدت الأعمال العسكرية في اليمن، وسط تحركات أممية ودولية بضرورة العمل على إنهاء النزاع المستمر منذ 6 أعوام.