رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي»: توافق مصري - عراقي حول قضية الأمن المائي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:50 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر مجلس الوزراء العراقى، بدأه رئيس وزراء العراق، بالترحيب بنظيره المصري في بلده الثاني، متمنيًا تكرار الزيارة، وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشعب مصر العزيز، الذي تربطه بالعراق روابط تاريخية قوية وعميقة، تدفع الجانبين إلى العمل من أجل الارتقاء بالتعاون بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ليس فقط لأن ذلك يصب في مصلحة البلدين، ولكن أيضًا لأنه أمر أساسي لضمان الأمن والإستقرار الإقليمي، وإعادة التوازن للمنطقة، مؤكدًا أن شراكة مصر والعراق حجر الأساس في هذا التواصل.

وأشار الكاظمي إلى أن حكومته تولي أهمية قصوى للجنة العراقية المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت اجتماعا مهما لها في عمان في شهر أغسطس الماضي، معربًا عن التطلع لأن يتطور هذا التعاون الثلاثي إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خصوصًا في ظل هذه الظروف والتحديات الكبيرة، التي نواجهها، جراء جائحة فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها.

كما أعرب رئيس وزراء العراق عن تطلع بلاده إلى زيادة التواصل والتنسيق بين المؤسسات التعليمية، والثقافية، والدينية، بين البلدين، والعمل معًا من خلال هذه المؤسسات، من أجل تحقيق هدفنا المشترك في إشاعة الوسطية ومكافحة الإرهاب والتطرف، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة، والتطلع للعمل بشكل سريع مع مصر لتطوير سبل التعاون بين البلدين والإرتقاء بها، لخدمة شعوبنا.

من جانبه توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل كلمته، بالتهنئة إلى الشعب العراقي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيًا للعراق ومصر دومًا التقدم والرخاء بهذه المناسبة السعيدة.

كما نقل إلى رئيس وزراء العراق تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بكل التوفيق والنجاح، في إدارة دولة العراق الشقيقة، في هذا المنعطف الهام من تاريخ هذا الشعب العريق.

وأكد مدبولي أن شعبي العراق ومصر تربطهما دائمًا علاقات وثيقة وتاريخية، فهناك تشابك كبير في الثقافات والتاريخ، وكذلك تشارك في العديد من المواقف والقطاعات التنموية المختلفة، لافتًا إلى أن كلتا الدولتين دولتا مصب لأنهار، والحضارات العظيمة في هاتين الدولتين قامت على ضفاف الأنهار، وبالتالي هناك تشارك كبير جدا في العديد من الخصائص والشخصية المصرية والعراقية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليوم يعد يوما تاريخيا للعلاقات بين الدولتين، خاصة بعد الاجتماعات والفعاليات الخاصة باللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم، بحضوره برفقة نظيره العراقي، مشددأً على أن هناك توجيها للوزراء بوضع خطة زمنية محددة، لتفعيل وتنفيذ هذه البروتوكولات، وتحويلها لمشروعات تخدم مصالح الشعبين.

وأضاف مدبولي أنه في إطار هذا الموضوع، فقد تم البحث والتشارك لتفعيل القرارات التي صدرت عن القمة الثلاثية والتي تمت في عمان بحضور جلالة الملك عبد الله ملك الأردن، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، والتي شهدت التوافق على تنفيذ عدد من المشروعات، مؤكدا أنه تم التوافق اليوم على عدد محدد من المشروعات، ستعرض في أقرب فرصة على قيادات الدول الثلاث، لتفعيل هذه الشراكة والتعاون بين البلدان الثلاثة بما يحقق مصالح الشعوب وصالح المنطقة.

وعلى مستوى التعاون الثنائي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم مناقشة استعداد مصر بكل الخبرات الكبيرة التي نجحت خلال السنوات الست الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في قطاعات البنية الأساسية، والطاقة، والكهرباء، والبترول، والغاز، والإسكان، والنقل، لدعم الأشقاء فى العراق، وتم التوافق على سرعة تفعيل مجموعة من المشروعات الممكن تنفيذها من خلال الشركات المصرية، من خلال آلية النفط مقابل الإعمار، وتحدد الحكومة العراقية المشروعات وفقًا لأولوياتها، لافتأً إلى أنه سيتم تفعيل شكل هذه الآلية التي تم إنشاؤها، بحيث تبدأ من خلالها الشراكة بين البلدين لتنفيذ المشروعات المختلفة سواء المشروعات التنموية أو الاستثمارية بما يحقق صالح الشعبين.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بهذه الزيارة، متوجها بالشكر والتقدير لرئيس وزراء العراق، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن الشارع المصري سعيد جدا بهذه الزيارة، ويتمنى أن يرى في الفترة القادمة القوة التي كانت تشكلها العلاقات الإقتصادية بين البلدين، معربًا عن تمنياته أن يشهد التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة دفعة قوية.

وأكد مدبولي أنه تم التوافق بين الجانبين على قضية الأمن المائي للدولتين باعتبارهما دولتي مصب، والتأكيد على أنها إحدى قضايا الأمن القومي المشتركة، كما تم التشديد على مصالح الدولتين في الحفاظ على حقوقهما المائية، باعتباره أمرا يمس الأمن القومي العربي، وضرورة الحفاظ على مصالح الدولتين فيما يخص مواردهما المائية.

وفي ختام كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير لرئيس وزراء العراق، معربًا عن تمنيات الحكومة المصرية والشعب المصري لدولة العراق بدوام الاستقرار والأمان، وتحقيق المزيد من النجاح والتقدم خلال الفترة القادمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود الليثي يحتل تريند يوتيوب بـ«قشطة بالزبادي» (فيديو)

الحبس عامان مع الشغل لـ حمو بيكا فى سب هانى شاكر

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

أعلن عن منتج وهمي.. حبس مسؤول بـ«أبليكس» وتغريمه 900 ألف جنيه

الصور

image description

طلاب دمياط يحتفلون بالمولد النبوي

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

أول جراحة لزراعة الكبد بمستشفى في أسيوط بعد انتهاء تخصيصها للعزل

image description

تستمر 6 أيام.. طوارئ في أسيوط استعدادا لموجة طقس سيئ

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

أسامة طه .. أول طبيب يطبق تجربة «الكبسولة الذكية» وينشئ مركزًا خاصًاً لتمكين المريض من المتابعة عن بُعد

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

التمارين الرياضية الشاقة قد تؤدي إلى تخلف عقلي

أعراض الاكتئاب المتعددة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

«حِكَمُ النبي محمد» للفيلسوف ليو تولستوي

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

«فنانة محجبة حاولت دفعي لاعتزال الفن».. اعترافات سعاد حسني حول التوبة

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

فى ذكراه.. حمدى قنديل ترك الطب بسبب «قلم رصاص»

مهرجان «طنطا الدولى للشعر» يواصل أنشطته لليوم الثانى

«جلدة وقاطع وقيحة».. مفردات «البخل» في الحارة المصرية

«في جو من الندم الفكري».. جديد عبد الفتاح كيليطو عن «المتوسط»