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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

كلف 812 مليونا.. «تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ الذي افتتحه الرئيس اليوم

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:01 م
متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، متحف شرم الشيخ الدولي، ضمن عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وبدأ العمل في تنفيذ المشروع منذ عام 2003، وتوقف العمل به في عام 2011، لعدم توافر التمويل لاستكمال مراحل التنفيذ، واستأنف العمل به مرة أخرى في عام 2018.

أقيم المشروع على 192000 م2، أي ما يعادل نحو 38 فدانًا، وتبلغ مساحة الإنشاءات 25709 م2، أي ما يعادل نحو 14% من مساحته، والباقي مساحات خضراء، وأماكن انتظار السيارات وساحات عرض مفتوحة، ونفذ المتحف على مرحلتين، جرى الانتهاء من المرحلة الأولى والتي افتتحها الرئيس السيسي اليوم، بتكلفة تقدر بنحو 812 مليون جنيه.

ويضم المتحف 7 قاعات للعرض، ولاند سكيب، ومناطق خدمات عبارة عن بازارات، ومطاعم، ومناطق ترفيهية، وقاعات سينما، وقاعة مؤتمرات تسع نحو 1000 شخص، بالإضافة إلى مكتبات الأطفال والكبار واستراحات، ومنطقة عرض خارجية، ومنطقة النافورة، ومتاجر الحِرف الأثرية، ومسرحًا مكشوفًا، ومبنى استراحة الموظفين والأمن الداخلي.

ويحوي نحو 5200 قطعة أثرية، إلى جانب تماثيل نادرة وعدد من القطع الأثرية النادرة في العالم.

ومن المقرر أن يعرض المتحف بشكل استثنائي 10 قطع أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون، وذلك قبل عرضها بالمتحف المصري الكبير، كما يضم المتحف أهم القطع الأثرية النادرة من الموزاييك من الإسكندرية والتي ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

هذا بالإضافة إلى القطع التي جرى اكتشافها حديثًا ببعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة لإثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف، ويضم العرض المتحفي بقاعة الحضارات، التابوت الداخلي والخارجي لإيست إم "إيست إم خب" زوجة بانجم الثاني.

بينما يضم المتحف صناديق الأواني الكانوبية وبردية إيست إم خب، ومجموعة من أواني الطور وأدوات التجميل، ورأس الملكة حتشبسوت التي عثر عليه في المعبد الجنائزي لحتشبسوت عام 1926.

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