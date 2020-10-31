منع إقامة مؤتمرات وجولات لمرشحى «النواب» فى فترة الصمت الانتخابى

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن تعليمات صدرت لمديري القطاعات ورؤساء مباحث دوائر العاصمة لمنع إقامة أي فعاليات ومؤتمرات لمرشحي مجلس النواب خلال فترة الصمت الانتخابي.وأشار المصدر إلى أن إقامة المؤتمرات والجولات الشعبية أيضا يتم منعها خلال فترة الصمت الانتخابي ويكتفي المرشح بترك اللافتات التي تحمل اسمه في الشوارع، ولم يعط قسم الشرطة أي تصاريح لإقامة فعاليات في فترة الصمت.ومن المقرر أن تفتح لجان انتخابات مجلس النواب بالقاهرة أبوابها للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 يومي 7٫8 نوفمبر المقبل.