منع إقامة مؤتمرات وجولات لمرشحى «النواب» فى فترة الصمت الانتخابى

منع إقامة مؤتمرات وجولات لمرشحى «النواب» فى فترة الصمت الانتخابى
السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:52 م
هدير مصطفيطباعة
كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن تعليمات صدرت لمديري القطاعات ورؤساء مباحث دوائر العاصمة لمنع إقامة أي فعاليات ومؤتمرات لمرشحي مجلس النواب خلال فترة الصمت الانتخابي.
وأشار المصدر إلى أن إقامة المؤتمرات والجولات الشعبية أيضا يتم منعها خلال فترة الصمت الانتخابي ويكتفي المرشح بترك اللافتات التي تحمل اسمه في الشوارع، ولم يعط قسم الشرطة أي تصاريح لإقامة فعاليات في فترة الصمت.
ومن المقرر أن تفتح لجان انتخابات مجلس النواب بالقاهرة أبوابها للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 يومي 7٫8 نوفمبر المقبل.
وأشار المصدر إلى أن إقامة المؤتمرات والجولات الشعبية أيضا يتم منعها خلال فترة الصمت الانتخابي ويكتفي المرشح بترك اللافتات التي تحمل اسمه في الشوارع، ولم يعط قسم الشرطة أي تصاريح لإقامة فعاليات في فترة الصمت.
ومن المقرر أن تفتح لجان انتخابات مجلس النواب بالقاهرة أبوابها للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 يومي 7٫8 نوفمبر المقبل.