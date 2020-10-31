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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

استغاثة.. بلطجية يهاجمون سكان مدينة بدر بـ«كلاب مفترسة»

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:02 م
كلاب مفترسة
كلاب مفترسة
ريم محمود
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استغاث أهالي مدينة بدر المجاورة الخامسة الحي الثاني مساكن عبيد «عمارة 33» بالمسئولين، وذلك عقب ترويعهم بالكلاب المفترسة، وأرسل السكان استغاثة عاجلة إلى جريدة «الدستور».

وقال (أيمن.م) أحد السكان الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح لـ"الدستور": «هناك بلطجية يروعون السكان بالمنطقة بمجموعة كلاب بوليسية خطيرة.. متوحشة.. تقطن معهم في نفس الشقة.. وقد اعتادوا ترويع الناس بالمنطقة.. وافتعال المشاجرات لبسط النفوذ والقوة والسيطرة، وقد تسببت الكلاب فى إصابة أحد السكان بإصابات بالغة».

وأضاف الساكن: «لم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد احتلوا الجراج الخاص بالعمارة، ويخشى الجميع السير في الشارع بسبب كلابهم المفترسة، وعلى حد علمنا أن هذه الشقة المتواجدون فيها ومعهم كلاب مفترسة ليست ملكهم، وذلك مخالف لما أعلنته وزارة الإسكان».

واستكمل أحد الأهالي قائًلا: «نخاف حتى ذكر أسمائنا حتى لا يتعرض أحد للأذى، وكل ما نطلبه هو تدخل الحي أو المسئولين عن المنطقة في ذلك الأمر حتى يتم إنقاذنا قبل وقوع الكارثة».

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