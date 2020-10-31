«تنمية التجارة» يطرح منطقة لوجستية جديدة بقنا على مساحة 15.5 فدان (خريطة)

حصلت "الدستور" على الخريطة الخاصة بالمنطقة اللوجيستية التي أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرحها للاستثمار بمحافظة قنا.وتقع المنطقة المطروحة على طريق مصر إيران- حي عتاقة وهي منطقة لوجيستية إقليمية على مساحة 15.5 فدان بأسلوب الاستحواذ: قرار تخصيص وتقع في شارع حاجر الجبل ناحية الترامسة– مركز قنا، بتكلفة الترفيق المتوقعة 20 مليون جنيه، والتكلفة الاستثمارية المتوقعة: 1 مليار جنيه ويتوقع أن توفر المنطقة اللوجستية العمالة المباشرة المتوقعة 2500 والعمالة غير المباشرة المتوقعة 7000.وكان الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين لجهاز تنمية التجارة الداخلية قد قال إن الوزارة ضخت استثمارات تقدر بـ50 مليار جنيه في 13 مشروعًا، وأن الاستثمارات التي سيتم ضخها في قطاع التجارة الداخلية ما بين أسواق جملة ومراكز تجارية ومناطق لوجيستية.