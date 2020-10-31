رسميًا.. فتح باب التسجيل لتكليف الصيادلة دفعة 2018

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح موقع التكليف رسميا لدفعة صيادلة 2018، وذلك بعد نشرها إعلانا رسميا بتكليف الدفعة التي استمرت لنحو عامين في انتظار حركة التكليف.ويمكن لصيادلة 2018 الدخول من خلال الضغط على الرابط التالي للتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاصة بالتكليف.ونشرت الوزارة الإعلان رسميًا في الصحف القومية حسبما ينص القانون، وذلك لصيادلة 2018، 2019 دور أول وثانٍ في ضوء قواعد توزيع الرغبات، الاحتياجات، المجموع.