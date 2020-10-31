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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مستشار الأمن القومى العراقى يبحث مع مسئولة أممية التعاون المشترك

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:45 م
قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي
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بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، سبل تعزيز التعاون المتنامي بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، الملفات والقضايا التي تعزز السلم المجتمعي والتعايش الأخوي بين مكونات الشعب العراقي.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن الأعرجي أكد أن توجيهات الحكومة برئاسة الكاظمي، كانت خارطة طريق للتعامل مع مطالب المواطنين وفهم رسالتهم، مثنيا على تعاون المتظاهرين ورغبتهم في إعادة الحياة الطبيعية الى مركز العاصمة بغداد، مشيدا بانضباط قوات الأمن، إلى جانب حفاظها على أمن وسلامة المتظاهرين.

من جهتها، أكدت بلاسخارت أن المرحلة الحالية شهدت فرقًا واضحًا في التعامل مع التظاهرات، واختلافًا كبيرًا عن العام الماضي، معربة عن ارتياحها الشديد لتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين بكل مهنية وإنسانية.

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