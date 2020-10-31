130 مليون جنيه لحسم مشاكل مياه الرى بكفرالشيخ

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تنفيذ مشروع لاستكمال تأهيل طلمبات رفع ومحركاتها وأعمال تكاسى وأعمال تبطين بقرى محافظة كفرالشيخ، بهدف حسم مشاكل نقص مياه الرى بنهايات الترع، وذلك بتكلفة كلية قدرها 130 مليون جنيه.وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن حجم المخصصات التى رصدت 10 ملايين جنيه خلال العام المالى الماضى 2019-2020 لتنفيذ المشروع، أنفق منها 3.2 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى، بمعدل إنفاق مالي سنوي قدره 32%.