«الكهرباء»: يحق للمواطن تقسيط المستحقات المتأخرة دون فوائد بهذه الشروط

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن استمرار تلقي شكاوى المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من فواتير الاستهلاك الشهري بجميع قطاعات الاستهلاك المختلفة، سواء شكاوى أخطاء في تقدير الرسوم أو شكاوى تراكم سداد المستحقات لأسباب متعددة.وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن من حق المشترك أن يطالب بفحص شكواه فيما يتعلق بتراكم المستحقات في حال كان السبب خارجا عن إرادته، إذ يمكنه تقسيط سداد الرسوم بدون فوائد.موضحة أن هناك العديد من طرق التواصل مع الجمهور لتلقى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء توفرها الشركة للتعرف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.وأعلنت عن الآليات التي يلجأ إليها المواطن عند وجود اى استفسار أو شكوى لحل مشكلته وهى كالآتي:1- الاتصال على الخط الساخن 121.2- شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.3-تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.4- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.5- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.