213 إصابة جديدة بكورونا فى قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 213 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 179 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و34 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.وأوضحت الوزارة، أنه تم فحص 9368 حالة، خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 975530 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2741.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 232 حالة حتى الآن، فيما سجلت 234 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 129583 حالة.