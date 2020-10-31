الجيش الليبي: «نحن في مرحلة حاسمة»

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، اليوم السبت، إن اجتماع غدامس المرتقب للجنة العسكرية الليبية المشتركة نقلة نوعية.وأضاف المحجوب، في مداخلة مع فضائية سكاي نيوز عربية: "نحن في مرحلة حاسمة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا".وشدد على أنه لا بد من تشكيل لجنة مشتركة للتأكد من تنفيذ بند خروج المرتزقة من ليبيا.وأعلنت البعثة الأممية، في وقت سابق من اليوم، عن أن اللجنة العسكرية المشترك (5+5) تستعد للاجتماع لأول مرة في مدينة غدامس، داخل ليبيا، بين2 و4 من نوفمبر، لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين الوفدين يوم 23 أكتوبر المنصرم، في مدينة جينيف السويسرية.وأوضحت البعثة الأممية أن الاجتماع سيبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية وآليات المراقبة والتحقق من الهدنة أيضًا.وسبقت هذا الاجتماع محادثات الحوار السياسي التي دعت الأمم المتحدة 75 شخصية ليبية للمشاركة فيه بداية يوم 9 نوفمبر بالعاصمة التونسية، للتباحث حول تشكيل سلطة موحدة وتوافقية تتولى إدارة الفترة الانتقالية، إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.