«الغضبان» يترأس اجتماع اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن

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ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماع اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني وذلك للإعداد للدورة الرابعة للمسابقة التي تحمل اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري. وتحت شعار الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي والتي ستنطلق في السادس والعشرين من فبراير المقبل وتستمر لمدة أسبوع، على أن تبدأ المسابقة المحلية المؤهلة للدولية في أول فبراير المقبل.وأكد محافظ بورسعيد دعم المحافظة للمسابقة في دورتها الرابعة مؤكدًا رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمسابقة مع الأخذ في الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية.وقد أشاد المحافظ بنجاح الدورات السابقة وأرجع هذا النجاح للتعاون الكبير وحرصهم وإخلاصهم في أداء هذا العمل الديني المخلص لوجه الله تعالى، مطالبًا بتقديم كل ما هو جديد لتصل إلى العالم أجمع بصورة تليق بمصر والمصريين بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة.حضر الاجتماع الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، والدكتور عبدالفتاح الطاروطي القارئ العالمي، والسادة أعضاء لجنة التحكيمأحمد عبده والمنشد حسام صقر والدكتور أحمد يسري وجودة محمد والشيخ محمد زغلول إمام الجامع الأزهر والمستشار الإعلامي المدير التنفيذي للمسابقة عادل مصليحي واللواء محمد تايب مستشار المحافظة للعلاقات العامة والإعلام ورأفت عبدالنعيم رئيس القناة الرابعة.