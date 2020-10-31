5349 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 5349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم السبت، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 104 آلاف و925 إصابة، وتعافى 67 ألفا و226 حالة، بينما توفى 1109 حالات.وأشار البيان إلى وجود 1867 حالة في المستشفيات، منها 265 حالة في العناية المركزة، موضحا أن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى النمسا العليا إذ تم تسجيل 1074 حالة، تليها العاصمة فيينا مسجلة 952 حالة، وتيرول (749 حالة)، فيما سجلت النمسا السفلى 727 حالة، وستيريا 671 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات فى بورجنلاند وبلغت 175 حالة.