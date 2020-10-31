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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استرداد مليون ليرة كفالة بنكية وديًا لمصرى بلبنان

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:35 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت، نجح في استرداد مليون ليرة من قيمة الكفالة المصرفية لعامل مصري صرفها كفيله القديم.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي ببيروت حل شكوى المواطن المصري صاحب الكفالة، حيث صرف كفيله القديم كفالة العامل المصرفية البالغ قيمتها مليون ونصف المليون ليرة لبنانية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأشار إلى أن الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، تواصلت مع الكفيل وطالبته برد قيمة الكفالة وإبلاغه أنه حال عدم ردها سيتم إبلاغ السلطات المختصة، وبعد محاولات تم التراضي على أن يقوم الكفيل القديم برد مبلغ مليون ليرة لبنانية وتسلمها الشاكي بالفعل بحضور الملحق العمالي.

وقد توجه الملحق العمالي إلى مقر عمل الشاكي لدى كفيله الجديد، ومقابلة العاملين بالإدارة معه الذين أبدوا تقديرهم لهذه الزيارة وحرص الدولة المصرية ممثلة بسفارتها بلبنان على رعاية أبنائها.

وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالي إلى أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، لكنه يقوم بتحميلها على العامل ما يشكل عبئًا، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وناشدت الملحق العمالي العمالة المصرية ضرورة استلام الكفالة المصرفية الخاصة بهم وقيمتها ألف دولار لعدم معرفتهم بوجود تنازل بأسمائهم من الأصل، بالإضافة إلى تعمد أصحاب العمل والسماسرة إخفاء هذه المعلومة عن العاملين للاستفادة فيما بعد بقيمة هذه الكفالات المصرفية بعد سفر العامل، أو بعد الإبلاغ عن هروب العامل بعد دخوله لبنان بفترة وجيزة.

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