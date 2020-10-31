مرشح تنسيقية الأحزاب: إجراءات قوية نفذتها الدولة لدعم الاقتصاد

أكد أحمد مقلد، مرشح تنيسقية الأحزاب لانتخابات مجلس النواب، أن الاقتصاد هو عصب الحياة، فالدولة تفذت عددا من الإجراءات لتقوية الاقتصاد، الذى يتطلب بنية قوية واتفاقات دولية تعززه.وأضاف مقلد، خلال مناظرة تجريها تنسيقية بين الشباب المرشحين لانتخابات مجلس النواب، ومناقشة محور الاقتصاد والاستثمار، أن الـ5 سنوات الماضية بذلت مصر فيها جهدا قويا لدعم الاقتصاد، وتبوأت مركزا لائقا فى بعض الصناعات.وأشار إلى أن مصر لديها البنية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، وأن صناعة الغزل والنسيج، وبقليل من التطوير، وإعادة النظر فى التشريعات تستطيع أن تكون على الخريطة التنافسية.