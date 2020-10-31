استقبال 167 ألفًا و516 طلب تصالح فى الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية استقبلت 167 ألفا و516 طلبا، وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون حتى يوم 29 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن.وأشار محافظة الشرقية إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى وخصم 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبة 35% داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين ومراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.