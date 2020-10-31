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مصر

REN21 تدعو خبراء الطاقات المتجددة للمشاركة بتقريرها السنوى 2021

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:09 م
REN21
REN21
عمرو خان
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أطلقت شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين REN21 عن مبادرة خاصة ببدء جمع البيانات حول تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة السنوي بمشاركة الأفراد والمؤسسات المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة، بهدف إعداد التقرير السنوي لـ"REN21" للعام 2021.

وأوضحت شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين أن التقرير هو الأكثر مرجعًا حول اتجاهات سوق الطاقة المتجددة والصناعة والسياسات، موضحة أنه من المقرر أن ينشر التقرير في يونيو عام 2021.

وأكدت "REN21"، أن نحو 900 مساهم منشغلون بالفعل في إعداد التقرير والبحث في الاتجاهات الرئيسية لإنهائه، إذ يعتمد تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة على خبرة مجتمع الخبراء من المساهمين، وهو جهد تعاوني دولي.

وتدعو شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين خبراء الطاقات المتجددة حول العالم للمشاركة في عملية جمع البيانات لإعداد التقرير السنوي للعام 2021، كما تمكن الشبكة للخبراء تشكيل مناقشة حول الطاقة المتجددة للإعداد لاستبيان جمع البيانات GSR 2021.

وأشارت إلى أن الاستبيان سيتم عبر الإنترنت، وأنه متاح حتى 29 نوفمبر المقبل، ويتم جمع المعلومات عن الطاقة المتجددة والتكنولوجيات التمكينية والسياسات الأخرى ذات الصلة لتكامل مصادر الطاقة المتجددة، والوصول للطاقة القابلة للتجديد، وكفاءة الطاقة.

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