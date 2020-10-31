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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

386 وفاة و7820 إصابة جديدة بكورونا في إيران

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:35 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم السبت، عن تسجيل 7820 إصابة جديدة بفيروس كورونا و386 حالة وفاة في غضون الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج الإيرانية، في تصريح صحفي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية: "إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 612 ألفا و772 إصابة مؤكدة، فيما تعافى 481 ألفا و930 شخصا حتى الآن".

وأضافت أنه تم إجراء 4 ملایین و929 ألف اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد- 19 في جميع أنحاء البلاد.

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