386 وفاة و7820 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم السبت، عن تسجيل 7820 إصابة جديدة بفيروس كورونا و386 حالة وفاة في غضون الـ24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج الإيرانية، في تصريح صحفي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية: "إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 612 ألفا و772 إصابة مؤكدة، فيما تعافى 481 ألفا و930 شخصا حتى الآن".وأضافت أنه تم إجراء 4 ملایین و929 ألف اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد- 19 في جميع أنحاء البلاد.