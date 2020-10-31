محمود الليثي يحتل تريند يوتيوب بـ«قشطة بالزبادي» (فيديو)

تصدر النجم الشعبي محمود الليثي قائمة التريند علي "يوتيوب" بأحدث أغانيه "قشطة بالزبادي" التى تعاون فيها مع الراقصة لورديانا، وطرحها مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية."قشطة بالزبادي" غناء محمود الليثي وألحانه، توزيع موسيقي إسلام ساسو، إشراف عام أحمد عاطف.من المقرر أن يبدأ "الليثي" خلال الفتره المقبلة التحضير لعدد من المشاريع الفنية، منها فيلم سينمائي جديد يكشف عن تفاصيله قريبا.