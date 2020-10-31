ندى مدحت ترتدي الحجاب لـ«يوم مولده»

طرح الموسيقار محمد ضياء أغنية جديدة للمطربة الشابة ندى مدحت بعنوان «يوم مولده» على قناته على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" بمناسبة المولد النبوي الشريف.الأغنية من كلمات باهر شاهين، ألحان وتوزيع محمد ضياء، وتقول كلماتها: يا رب صلي ع النبي في الأولي.. يوم مولده يوم الفرح للطيبين.. يا رب سلم ع الرسول في الآخرين.. اللي رسالته رحمة لأجل العالمين.. يا رب بارك ع الحبيب في كل حين.. تمم مكارم الأدب سموه الأمين.. وآمنة حلمت أنها حامل في نور.. صدقت ووضعت ابنها بدر البدور.وخضعت الفنانة لجلسة تصوير فوتو سيشن بالحجاب لتكون الصور مناسبة مع أدائها كلمات أغنية بمناسبة مولد سيد الخلق محمد، صلى الله عليه وسلم.