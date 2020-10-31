عبدالعزيز: يجب مناقشة قوانين الحياة السياسية وخلق تكامل بينها

قال محمد عبدالعزيز، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لانتخابات مجلس النواب، إنه يجب أن يكون هناك تنظيم الحياة السياسية، وأيضًا لمجموعة من القوانين منها قانون مباشرة الحياة السياسية وقانون مجلس النواب والشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر وقانون الجمعيات الأهلية، فيجب أن ينظر لتلك القوانين معا وأن يكون هناك تكامل بينها، فالموجود في المجتمع المدني لا يجب أن يمارس سياسة، فالدور الذي يجب أن تلعبه الأحزاب داخل النواب بتكوين كتل وائتلاف يثري التجربة.وأضاف عبدالعزيز، خلال المناظرة التي تجريها التنسيقية بين مرشحي الشباب لانتخابات مجلس النواب، إن هناك حديثا حول الممارسة الرشيدة، وهي التي تلتزم بصحيح القانون أو الدستور.