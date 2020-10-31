إصابة 10 أشخاص في حادثين بالمنيا

أصيب 10 أشخاص في حادثي سير متفرقين على الطريق الصحراوي الشرقي والدائري بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفيات العامة، وتحرير المحاضر اللازمة.تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا بإصابة 10 أشخاص في حادثي طرق.وبالانتقال والفحص تبين إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الشيخ فضل، بمركز بني مزار شمال المحافظة، كما أصيب شخصان آخران في حادث انقلاب "توك توك" بالطريق الدائري بمركز مطاي.تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحرر عن الحادثين المحضران اللازمان، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.