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سياسي

«المالية»: الحبس والغرامة عقوبة تأخير تقديم الإقرار الضريبى 60 يوما

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:30 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة تقدمت بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بعدما رأت أن صيغة بعض المواد وفقًا لما انتهى إليه مجلس النواب خلال جلسته العامة، أفقدت القانون بعض أدواته التي تيسر تطبيقه وهناك العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل؛ لكننا رأينا التقدم حاليًّا بالمواد المُلحة منها؛ لا سيما فيما يتعلق بجانب الردع، حيث العقوبات.

وأشار صديق، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة الدكتور حسين عيسى، إلى أن الحكومة في تعديلاتها المقدمة للبرلمان استجابت لما نبَّه إليه مجلس النواب في جلسته العامة التي شهدت إقرار القانون، لكنها أيضًا حاولت التوفيق لتكون مرضية للمجتمع ورادعة للمتهربين من الضرائب في الوقت ذاته.

وقال مستشار وزير المالية إن أبرز التعديلات في هذا الصدد كانت تعديل المادة (70)، وذلك بالمقاربة ما بين ما أكده رئيس مجلس النواب الذي ذهب بأن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبولة، والأفضل الغرامة، وهذا كلام صحيح، فالعالم يتجه نحو الغرامات، لكن أيضًا لا بد من التلويح بالسجن حال العود.

ولفت مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن المقترح من الحكومة يقضي بمعاقبة عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونَي جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

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