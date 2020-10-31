المصريون يستهلكون تبغًا بـ8 مليارات جنيه فى 8 أشهر

أكثر من نصف مليار دولار أنفقها المصريون على استيراد التبغ بأنواعه خلال 8 أشهر فقط، فبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات تبغ مفروم أو مكبوس ارتفعت إلى حدود 233 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020، مقابل 185.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة 47.4 مليون دولار.كما أظهر تقرير الإحصاء، أن واردات تبغ ورق دخان بلغت 255.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020 مقابل 304.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 49.1 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم تراجعت لـ43.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020 مقابل 53.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 9.6 مليار دولار خلال عام.