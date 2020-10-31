أحمد عزير: جامعة الملك سلمان إنجاز جديد فى تطوير منظومة التعليم

هنأ الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ وعدد من المشروعات القومية المهمة.وأشاد رئيس الجامعة باهتمام الدولة بالعلم والبحث العلمي من خلال ما تم تنفيذه من افتتاح عدد من الجامعات الأهلية والدولية كمشروعات قومية تخدم التعليم، وتواكب التطور العلمي، ويعد إنجازًا جديدًا يضاف لنهج الدولة في تطوير منظومة التعليم.وثمن جهود الدولة في دعم ملف التعليم الجامعي، وانعكاسه في ارتفاع التصنيف العالمي للجامعات المصرية بين جامعات العالم المختلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة أنشأت جامعة سوهاج الجديدة على مساحة 827 فدانًا لتكون نواة للمدينة الجديدة وتنمية للظهير الصحراوي الغربي، بتكلفة وصلت ما يفوق 3 مليارات جنيه.وتعتبر جامعة الملك سلمان أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية نحو 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.