رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أحمد عزير: جامعة الملك سلمان إنجاز جديد فى تطوير منظومة التعليم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:46 م
أحمد عزيز عبد المنعم
أحمد عزيز عبد المنعم
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
طباعة
هنأ الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ وعدد من المشروعات القومية المهمة.

وأشاد رئيس الجامعة باهتمام الدولة بالعلم والبحث العلمي من خلال ما تم تنفيذه من افتتاح عدد من الجامعات الأهلية والدولية كمشروعات قومية تخدم التعليم، وتواكب التطور العلمي، ويعد إنجازًا جديدًا يضاف لنهج الدولة في تطوير منظومة التعليم.

وثمن جهود الدولة في دعم ملف التعليم الجامعي، وانعكاسه في ارتفاع التصنيف العالمي للجامعات المصرية بين جامعات العالم المختلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة أنشأت جامعة سوهاج الجديدة على مساحة 827 فدانًا لتكون نواة للمدينة الجديدة وتنمية للظهير الصحراوي الغربي، بتكلفة وصلت ما يفوق 3 مليارات جنيه.

وتعتبر جامعة الملك سلمان أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية نحو 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

موضوعات متعلقة

وفاة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام «القومى للمرأة» الأسبق

ماكرون: لا أدعم الرسوم المسيئة لنبي الإسلام.. وأتفهم غضب المسلمين

الحبس عامان مع الشغل لـ حمو بيكا فى سب هانى شاكر

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

الصور

image description

طلاب دمياط يحتفلون بالمولد النبوي

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

أول جراحة لزراعة الكبد بمستشفى في أسيوط بعد انتهاء تخصيصها للعزل

image description

تستمر 6 أيام.. طوارئ في أسيوط استعدادا لموجة طقس سيئ

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

أسامة طه .. أول طبيب يطبق تجربة «الكبسولة الذكية» وينشئ مركزًا خاصًاً لتمكين المريض من المتابعة عن بُعد

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

التمارين الرياضية الشاقة قد تؤدي إلى تخلف عقلي

أعراض الاكتئاب المتعددة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

«حِكَمُ النبي محمد» للفيلسوف ليو تولستوي

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

«فنانة محجبة حاولت دفعي لاعتزال الفن».. اعترافات سعاد حسني حول التوبة

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

فى ذكراه.. حمدى قنديل ترك الطب بسبب «قلم رصاص»

مهرجان «طنطا الدولى للشعر» يواصل أنشطته لليوم الثانى

«جلدة وقاطع وقيحة».. مفردات «البخل» في الحارة المصرية

«في جو من الندم الفكري».. جديد عبد الفتاح كيليطو عن «المتوسط»