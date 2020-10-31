رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أميرة العادلي: قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج إلى تعديل

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:03 م
أميرة العادلي
أميرة العادلي
محمد الشريف
طباعة
قالت أميرة العادلى، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لانتخابات مجلس النواب، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية من القوانين الهامة، ويحتاج لتعديل فيما يتعلق بالتصويت الإلكترونى، وفى انتخابات الشيوخ والنواب استخدمنا التصويت بالبريد، ما المانع من التطور واستخدام التصويت الإلكتروني، وهو يحتاج بتطوير البنية التحتية، وسيسهل ذلك تقليل الوقت، والتصويت من أى مكان، وسيسهل توفير قاعدة البيانات للمصريين فى الخارج وسيرفع من نسبة المشاركة للمصريين فى الخارج.

وأضافت العادلى، خلال المناظرة التى تجريها التنسيقية بين مرشحي الشباب لانتخابات مجلس النواب، أن شكل الممارسة السياسية يحتاج إلى إعادة النظر، وأن يكون للحزب حق التعبير فى رأيه طالما كفله له الدستور، مضيفة أن هناك مشكلة كبيرة فى الحياة السياسية وليس فقط فى الشكل الإداري وإنما تمويلها وإعادة تمويلها. 

موضوعات متعلقة

أسامة طه .. أول طبيب يطبق تجربة «الكبسولة الذكية» وينشئ مركزًا خاصًاً لتمكين المريض من المتابعة عن بُعد

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

12 ألف جنيه تبرعات للتحويل بمدرسة تجريبية بالقاهرة.. والمديرية تعلق

الصور

image description

طلاب دمياط يحتفلون بالمولد النبوي

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

أول جراحة لزراعة الكبد بمستشفى في أسيوط بعد انتهاء تخصيصها للعزل

image description

تستمر 6 أيام.. طوارئ في أسيوط استعدادا لموجة طقس سيئ

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

أسامة طه .. أول طبيب يطبق تجربة «الكبسولة الذكية» وينشئ مركزًا خاصًاً لتمكين المريض من المتابعة عن بُعد

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

التمارين الرياضية الشاقة قد تؤدي إلى تخلف عقلي

أعراض الاكتئاب المتعددة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

«حِكَمُ النبي محمد» للفيلسوف ليو تولستوي

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

«فنانة محجبة حاولت دفعي لاعتزال الفن».. اعترافات سعاد حسني حول التوبة

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

فى ذكراه.. حمدى قنديل ترك الطب بسبب «قلم رصاص»

مهرجان «طنطا الدولى للشعر» يواصل أنشطته لليوم الثانى

«جلدة وقاطع وقيحة».. مفردات «البخل» في الحارة المصرية

«في جو من الندم الفكري».. جديد عبد الفتاح كيليطو عن «المتوسط»