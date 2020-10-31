أميرة العادلي: قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج إلى تعديل

قالت أميرة العادلى، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لانتخابات مجلس النواب، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية من القوانين الهامة، ويحتاج لتعديل فيما يتعلق بالتصويت الإلكترونى، وفى انتخابات الشيوخ والنواب استخدمنا التصويت بالبريد، ما المانع من التطور واستخدام التصويت الإلكتروني، وهو يحتاج بتطوير البنية التحتية، وسيسهل ذلك تقليل الوقت، والتصويت من أى مكان، وسيسهل توفير قاعدة البيانات للمصريين فى الخارج وسيرفع من نسبة المشاركة للمصريين فى الخارج.وأضافت العادلى، خلال المناظرة التى تجريها التنسيقية بين مرشحي الشباب لانتخابات مجلس النواب، أن شكل الممارسة السياسية يحتاج إلى إعادة النظر، وأن يكون للحزب حق التعبير فى رأيه طالما كفله له الدستور، مضيفة أن هناك مشكلة كبيرة فى الحياة السياسية وليس فقط فى الشكل الإداري وإنما تمويلها وإعادة تمويلها.