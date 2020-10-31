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محافظات

جامعة الزقازيق تحتفل بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:05 م
جريدة الدستور
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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ستظل علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية وبمثابة حجر الزاوية لتجسيد قصة كفاح شعب مصر عبر التاريخ الممتد منذ آلاف السنين، فنستلهم منها عظمة الماضي، ليكون نورًا نسير على دربه، ونحقق لحاضرنا الأهداف المنشودة التي نسعى إلى تحقيقها والآمال العريضة التي يتطلع إليها الشعب المصري العظيم.

جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية جامعة الزقازيق بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

حضر الاحتفالية الدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت عسكر، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد المنعم نافع، المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عناني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب والطالبات.

وقال المحافظ إن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، وبعثت في نفوس المصريين جميعًا روحًا جديدةً تتسم بالإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات، فتحيةً إلى جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ.

أكد محافظ الشرقية أن أبناء الوطن جميعهم على قلب رجل واحد من أجل إعلاء كرامة وعزة وطننا الغالي مصر، والذي ضرب جنوده البواسل أروع الأمثلة في التضحية والفداء، مطالبًا أن تظل روح شهداء الواجب والوطن مصدرًا للإلهام والمضي نحو العمل والعطاء لاستكمال مسيرة التنمية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأت الاحتفالية بعزف الموسيقى العسكرية والسلام الجمهوري، تكريمًا لأبطال وشهداء حرب أكتوبر المجيدة، ليقف الجميع إجلالًا وتقديرًا للوطن، كما قدمت طالبات كلية التربية الرياضية بنات تابلوها فنيا بعنوان "تنويعات في حب مصر" وأغاني وطنية في حب مصر نالت استحسان وإعجاب الحضور.

وألقى الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، كلمة أكد فيها أن شهر أكتوبر يذكرنا بملحمة استرداد الأرض والكرامة المصرية والعربية وبقوة تكاتف جميع طوائف الشعب رغم اختلافاتهم العقائدية والاجتماعية والاقتصادية، كما يذكرنا دائمًا ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة وتضحياتهم بأرواحهم من أجل الحفاظ على كل شبر من أرض الوطن.

وأضاف رئيس الجامعة أن الوطن ينطلق وبقوة نحو مسيرة التنمية والبناء والتعمير وتخطي كل الظروف والتحديات والصعاب بفضل تكاتف أجهزة الدولة والوقوف خلف قيادتها السياسية لبناء مصر التي نحلم بها.

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