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سياسي

نائب «مستقبل وطن»: افتتاح جامعة الملك سلمان يعكس إرادة النهوض بالتعليم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:10 م
الدكتور محمد منظور
الدكتور محمد منظور
أشرف لاشين
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قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، جامعة الملك سلمان، بمدينة شرم الشيخ، يعكس إرادة القيادة السياسية حول النهوض بالعملية التعليمية في كل المراحل، ولاستكمال خطط واستراتيجيات الدولة المصرية بكل مؤسساتها في مرحلة بناء الإنسان المصري.

وأضاف منظور، في بيان، أن جامعة الملك سلمان أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية مُتقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور، مدينة رأس سدر، مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، ضمن المُخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المُتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل، وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، مُؤكدًا أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيًا وثقافيًا وعلميًا وتعليميًا.

كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس يبذل قصارى جهده في تطوير منظومة التعليم الجامعي، بما فيه من إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك التحول الرقمي وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات وتعميمه على كل طلبة الجامعات في جميع التخصصات في إطار المشروع القومي لتنفيذ الاختبارات المميكنة.

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