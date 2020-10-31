العادلى: نحتاج للتركيز على البنية التحتية للمدارس وتطوير التعليم

قالت أميرة العادلي، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس النواب، إن التعليم من أهم الأولويات لأي دولة، فتجربة التعليم عن بعد مهمة جدًا وينقصها محو الأمية الرقمية، فمثلًا جائحة كورونا أجبرت على التعليم "أونلاين" ولكن لم يكن هناك تجهيز لذلك.وأضافت "العادلي"، خلال المناظرة التي تجريها تنسيقية شباب الأحزاب بين مرشحي الشباب لانتخابات مجلس النواب، أن المنصة الرقمية لوزارة التربية والتعليم يجب أن يكون عليها أبحاث تعليمية، وهو ما يتطلب أن نطلق العنان لإبداع الطلبة، والتركيز على البنية التحتية للمدارس وتطوير التعليم.