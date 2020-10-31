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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«فرج»: تغليظ العقوبات يبدأ بـ10 آلاف فى مخالفات قانون حماية المستهلك

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:50 م
الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير فرج
صلاح عامر
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قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقوم تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية للقانون في جميع القطاعات، سواء في الأسواق والسلع والخدمات والأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة والأجهزة المنزلية والعقارات والملابس الجاهزة وأجهزة المحمول والسيارات ومستلزماتها وأي سلع غير مدعمة يسعى الجهاز والفروع التابعة لها حلها مع التجار.

وأشار فرج في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن تغليظ العقوبات في القانون في المخالفات تبدأ بـ١٠ آلاف جنيه بحد أدنى إلى ٢مليون جنيه في تداول السلع المغشوشة أو المنتهية الصلاحية أو لعدم تدوين الأسعار على العبوات أو المنتجات، سواء في المحال التجارية أو من خلال التسوق الإلكتروني أو من خلال الصفحات الإلكترونية من خلال التواصل الاجتماعي وهذه الجوانب لم تكن موجودة في القانون القديم حيث تمثل التجارة الإلكترونية نسبة ٨٠٪ من حجم التسوق الإلكتروني خلال فترة انتشار فيروس كورونا والذي شهد انتعاشا في المبيعات بنسب عالية فضلا عن أن مخالفة وضع الاسعار على الإنبوكس الخاص في وسائل التواصل الاجتماعي يمثل مخالفة تصل غرامتها إلى ٣٠ ألف جنيه إلى مليون جنيه و٢مليون جنيه في حال تكرار المخالفة.

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