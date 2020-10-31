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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

عبدالعزيز: نظام الثانوية الجديد هو الطريق الصحيح للعملية التعليمية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:01 م
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
محمد الشريف
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قال محمد عبدالعزيز، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس النواب، إن تعديل نظام الثانوية العامة والتعليم الفني، والذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، هو الطريق الصحيح للعملية التعليمية، لكن يتطلب الالتزام عددًا من المعايير، منها الكادر التعليمي والتركيز على التدريب الجيد ورفع الأجور بالاتفاق مع الحكومة خلال مناقشة الموازنة العامة، مع ربطه بسوق العمل.

وشدد عبدالعزيز، خلال المناظرة التي تجريها تنسيقية شباب الأحزاب بين مرشحي الشباب لانتخابات مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك ربط للتعليم الفني بالاستثمار، وذلك بأن تكون هناك شراكة بالتعليم الفني، وهو ملف من النقاط المهمة التي من الممكن أن تنقل دولة من دولة أخرى، وبحاجة إلى قطاع الخاص ليلعب دورًا في ذلك، كذلك الحاجة بعودة المدارس الأهلية، وهو أن يكون غير هادف للربح، وهي عبارة عن وقف أهلي.

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