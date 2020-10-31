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سياسي

الغزولى: جهود القيادة السياسية لتطوير التعليم تخدم بناء الإنسان

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:45 م
إسلام الغزولي
إسلام الغزولي
عائشة حسن
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أكد إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، أن جهود القيادة السياسية للنهوض بأوضاع وتطوير الجامعات يخدم منظومة التعليم وبناء الإنسان ويزيد من الوعي والإدراك لدى الشباب، ويحقق بناء كيان الدولة بأسلوب علمي حديث يواكب التطورات العالمية ويلحق بركاب الأمم المتقدمة، موضحًا أن الاهتمام بالتعليم أصبح من الأولويات وليس من الرفاهيات.
وأشاد "الغزولي"، في تصريحات له، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح جامعة الملك سلمان ومشروعات أثرية، موضحًا أنه يؤكد انتهاء عصر العشوائية واتباع مصر خططًا مدروسة في مجال التعليم لعام 2032، فضلًا عن الاهتمام بالكيف والمضمون الذي يقدم للطلاب، وليس فقط الاهتمام بإنشاء مبان خرسانية تحوي عقولًا لا تسطيع النهضة بمصر.

ولفت إسلام الغزولي، إلى أن الدولة المصرية تضع تنمية سيناء على رأس أولوياتها، مفيدًا بأن جامعة الملك سلمان أحد المشاريع المهمة التي تترجم هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، لما ستقوم به من دور في إعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل.

واختتم حديثه بالتأكيد أن التعليم وتطويره والنهوض به، سبيل دائم لتقدم الدولة المصرية، سواء كان جامعيًا أو قبل الجامعي، خاصة في ضوء العالم التكنولوجي والإلكتروني الذي يسيطر على العالم.

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